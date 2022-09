Münchner (25) nach Club-Besuch ausgeraubt – Polizei fahndet nach unbekanntem Täter

Bereits im Club haben sich der 25-Jährige und der Unbekannte kennengelernt. Als der Münchner dem Mann kein Geld für Drogen geben wollte, reagierte er aggressiv.

Isarvorstadt - Nach einem Raubdelikt in der Münchner Innenstadt fahndet die Polizei nach einem unbekannten Täter. Am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr lernte ein 25-jähriger Münchner in einem Club in der Isarvorstadt einen Mann kennen. Im Laufe des Gesprächs forderte der Unbekannte laut Polizei einen niedrigen Geldbetrag, um Betäubungsmittel zu kaufen. Der 25-Jährige verneinte jedoch und verließ den Club.

Unbekannter raubt Geldbeutel

Der Unbekannte folgte ihm in Richtung Stachus, bedrängte ihn und "reagierte zunehmend aggressiv". Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, der Mann entnahm dem Münchner schließlich seinen Geldbeutel mit einem niedrigen dreistelligen Eurobetrag. Die leere Geldbörse warf er auf den Boden und entfernte sich dann.

Der 25-Jährige alarmierte die Polizei, die sofort eine Fahndung einleitet – bislang ohne Erfolg. Das Kommissariat 21 für Raubdelikte ermittelt und sucht Zeugen.

Polizei fahndet nach dem Täter

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlanke Statur, dunkelhäutig, kurz rasierte Haare und ein auffälliger Bart; bekleidet mit einer langärmligen Jacke, weißem T-Shirt und Jeans

Zeugenaufruf: Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Karlsplatz/Stachus und Sendlinger Tor Platz (Isarvorstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.