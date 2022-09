Standl-Schlitzer am Viktualienmarkt: 39-Jähriger festgenommen

39-Jähriger wird erneut erwischt, wie er sich an einem Standl in der City zu Schaffen macht.

Am Viktualienmarkt ist ein Mann dabei erwischt worden, wie er sich an einem Standl zu schaffen machte. (Symbolbild)

Altstadt - Ein Zeuge beobachtete in der Nacht, wie sich ein Paar an einem Blumenstand zwischen Goetheplatz und Sendlinger Tor zu schaffen machte. Der 47-Jährige verständigte die Polizei. Eine Streife nahm wenig später zwei Verdächtige fest.

Der 39-Jährige aus dem Landkreis Dachau schlitzte die Plane an dem Blumenstand auf. Er hatte es laut Polizei weniger auf Blumen als vielmehr auf die Wechselgeldkasse des Standlbesitzers abgesehen.

Der 39-Jährige wurde schon öfter bei Einbrüchen erwischt

Die Freundin (41) des Dachauers stand kurz nach Mitternacht Schmiere und sollte aufpassen, dass die beiden bei dem Einbruch nicht erwischt werden. Den Zeugen, der das Paar aus einiger Distanz beobachtete, hat die 41-Jährige ganz offensichtlich übersehen.

Eine Polizeistreife nahm die Verdächtigen fest und brachte sie auf die Wache. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass sie es quasi mit einem alten Kunden zu tun haben. Der 39-Jährige war bereits öfters bei Einbrüchen erwischt worden. Zuletzt soll er im Sommer an Verkaufsstandln auf dem Viktualienmarkt Planen aufgeschlitzt und den Verkaufsbereich nach Geld durchsucht haben.

Täter kommt vor den Ermittlungsrichter, Komplizin auf freiem Fuß

Weil der 39-Jährige keine feste Wohnadresse nennen konnte, blieb er in Polizeigewahrsam. Er soll spätestens am Donnerstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Der muss entscheiden, ob der Dachauer in Untersuchungshaft in die JVA Stadelheim kommt.

Seine Freundin wurde nach Feststellung ihrer Personalien wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen beide Verdächtige ermittelt das Kommissariat K52 wegen Einbruchs.