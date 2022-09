Angepasste Corona-Impfstoffe ab sofort in München – wie Sie jetzt an Termine kommen

Auch neue Orte, wo man sich gegen Corona impfen lassen kann, bietet die Stadt an.

München - Ab sofort bietet die Stadt drei neue Impfstoffe gegen Corona an: Die zwei an die Omikron-Variante angepassten Impfstoffe von BioNTech und Moderna sind als Auffrischungsimpfung zugelassen. Sie sind in allen städtischen Impfstellen – also am Gasteig, am Marienplatz und am Olympia-Einkaufszentrum sowie bei allen mobilen Impfaktionen erhältlich.

Der Ganzvirus-Totimpfstoff von Valneva ist für die Grundimmunisierung von Personen zwischen 18 bis 50 Jahren erlaubt. Er wird nur am Gasteig verabreicht.

Um Wartezeiten zu vermeiden, empfiehlt die Stadt sich unter anzumelden. Zur Impfung muss man den Personalausweis oder Reisepass und am besten auch den gelben Impfpass mitbringen.

Mobile Impfaktionen rund um den Tierpark

Auch mobile Impfaktionen finden noch statt. Zum Beispiel hält der Impfbus am Freitag und Samstag, 16. und 17. September, jeweils von 10.30 bis 17 Uhr beim Tierpark. Am Freitag wird an der U-Bahnstation Thalkirchen (Tierpark, Ecke Schäftlarnstraße) geimpft. Am Samstag warten die Impfteams auf dem Parkplatz P2 beim "Flamingo Eingang" auf Impfwillige.

Außerdem kann man sich bei Bürgerversammlungen impfen lassen. Geimpft wird jeweils ab 17.30 Uhr bis zum Ende der Bürgerversammlung. Als Nächstes am Donnerstag bei der Bürgerversammlung "Altstadt-Lehel" in der Sporthalle des Adolf-Weber-Gymnasiums.