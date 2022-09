Berg am Laim: 36-Jährige verletzt Lebensgefährten mit Messer

Beide Beteiligte sind verletzt worden. Der Grund des Streits ist nicht bekannt.

Berg am Laim - Am Mittwochnachmittag ist die Polizei zu einem Einsatz in Berg am Laim ausgerückt: Bei einem Beziehungsstreit wurden zwei Personen verletzt.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde der Notruf wegen einer Auseinandersetzung in einem Wohnheim alarmiert. Es soll zwei Verletzte geben, eine Person trage ein Messer bei sich, erklärte der Anrufer. Ein Mann soll eine blutende Wunde im Rumpfbereich haben.

Berg am Laim: Streit eskaliert

Mehrere Streifen machten sich auf den Weg nach Berg am Laim und umstellten das Gebäude. Die beiden Beteiligten, eine 36-Jährige und ein 55-Jähriger, beide mit Wohnsitz in München, öffneten auf Aufforderung der Polizei ihre Wohnung und konnten "widerstandslos gesichert werden".

Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelte es sich um einen Beziehungsstreit, die 36-Jährige soll den 55-Jährigen mit einem Messer verletzt haben. "Sie selbst erlitt durch die wechselseitige Körperverletzung eine Fraktur des Armes", heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Anzeigen wegen Körperverletzung

Die beiden wurden vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in unterschiedliche Krankenhäuser gebracht. Sie erwartet eine Anzeige wegen Körperverletzung bzw. wegen gefährlicher Körperverletzung. Das Kommissariat 22 (Gewaltdelikte) ermittelt.