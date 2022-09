Flucht vor der Polizei: 23-Jähriger springt aus fahrendem Auto

In der Nacht auf Donnerstag ist ein 23-Jähriger auf der falschen Straßenseite gefahren und anschließend vor einer Polizeistreife geflohen. Nach mehreren Kilometern Verfolgungsjagd wurde er dann jedoch festgenommen.

Nymphenburg - Weil ihr ein Auto auf der falschen Fahrbahnseite entgegengekommen ist, wollte eine zivile Polizeistreife in der Nacht auf Donnerstag den 23-Jährigen hinterm Steuer kontrollieren. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall gegen 01.20 Uhr in der Von-Kahr-Straße.

Der Fahrer hatte aber wohl keine Lust auf eine Kontrolle – er wendete und ergriff die Flucht.

23-Jähriger springt aus rollendem Fahrzeug

Dabei fuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit mehrere Kilometer in Richtung Allacher Straße und Menzinger Straße. Dort bremste er schließlich ab und sprang aus seinem Auto, während es noch rollte. Daraufhin stieß der Pkw des 23-Jährigen gegen das zivile Polizeifahrzeug, wodurch an beiden Wagen ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstand.

Trotz seines Fluchtversuchs konnten die Beamten den 23-Jährigen zügig festnehmen. Er blieb unverletzt.

Fahrer machte bei Festnahme verwirrten Eindruck

Da er bei seiner Festnahme allerdings einen laut Polizei "verwirrten Eindruck" machte, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Danach entließen ihn die Beamten wieder.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen – sicher ist jedem Fall schonmal eine Anzeige unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.