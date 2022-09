Küchenbrand in Berg am Laim: Rentnerin erleidet Kreislaufstillstand

In Berg am Laim kommt es am Freitagnachmittag zu einem kleineren Küchenbrand, der für die 80-jährige Bewohnerin beinahe ein tragisches Ende genommen hätte.

17. September 2022 - 15:22 Uhr | AZ

Die Rentnerin konnte erfolgreich reanimiert werden und kam zur weiteren Behandlung in eine Münchner Klinik. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa