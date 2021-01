Nach Streit: Frau (26) fährt frontal in Auto

Am Dienstag sind auf der Freisinger Landstraße zwei Autos ineinander gekracht.

Freimann - Es erinnert ein wenig an eine Szene aus einem Krimi: Am Dienstagabend ist es zwischen zwei Autofahrern zuerst zu einer verbalen Auseinandersetzung und anschließend zu einer Kollision gekommen.

Laut Polizei fuhr ein 26-jähriger Münchner gegen 22 Uhr mit einem Smart auf der Freisinger Landstraße stadtauswärts und wollte in die Wallnerstraße einbiegen. Als er dabei einen angrenzenden Waldweg passierte, bog eine 26-Jährige mit einem Renault aus diesem Waldweg in die Wallnerstraße ein und fuhr dabei auf den Smart auf. Danach setzte sie zu einem Überholvorgang an und drängte den Smart an den rechten Fahrbahnrand ab.

Frau fährt frontal in stehendes Auto

Daraufhin blieben beide Autos stehen und es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung der beiden Fahrer kam. Die Fahrerin des Renaults stieg wieder in ihren Wagen, wendete und fuhr frontal auf den noch immer am Fahrbahnrand stehenden Smart auf. Der Fahrer des Smart stand zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise mehrere Meter entfernt auf dem Gehweg.

Die 23-Jährige wurde bei dem Aufprall leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, insgesamt entstand an beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.