Nach Saunabrand: Einfamilienhaus derzeit unbewohnbar

In einem Einfamilienhaus in Pasing hat es in der Sauna gebrannt. Der Rauch verteilte sich im gesamten Gebäude, das aktuell unbewohnbar ist.

04. November 2021 - 14:10 Uhr | AZ

Dichter Rauch qualmt aus dem Haus in Pasing. © Berufsfeuerwehr München