Bargeld in Turnbeutel gelagert: Über 5.000 Euro in Schließfach entdeckt

In einem Schließfach am Münchner Hauptbahnhof wurden über 5.000 Euro in bar entdeckt. Die alarmierte Bundespolizei konnte den Besitzer schnell ausfindig machen.

04. November 2021 - 09:29 Uhr | AZ

Der Mann hatte über 5.000 Euro in bar in einem Schließfach am Hauptbahnhof gelagert. (Symbolbild) © Bundespolizei