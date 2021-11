Kneipen-Angestellte verticken Drogen: Kokain und Marihuana in Bar beschlagnahmt

Die Polizei nimmt bei einer Durchsuchung in Berg am Laim sechs Verdächtige fest.

Berg am Laim - Dass es in der Bar in Berg am Laim für spezielle Gäste mehr als nur Alkohol gibt, hat sich in der Szene schnell rumgesprochen. Schließlich bekamen auch Drogenfahnder Wind davon.

Vier Verdächtige versuchen, über den Hinterausgang zu entkommen

Bei einer diskreten Überprüfung stellte sich heraus, dass in dem Lokal tatsächlich gedealt wird. Am Freitag vergangener Woche durchsuchte die Polizei den Betrieb.

Vier Verdächtige versuchten, über den Hinterausgang zu entkommen. Sie liefen der Polizei direkt in die Arme. Zwei weitere Gäste wurden in der Bar festgenommen. Fünf sind bereits wegen Drogendelikten einschlägig polizei-bekannt. Bei der Durchsuchung wurden Marihuana und Kokain sichergestellt.