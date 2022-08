Münchner NS-Mahnmal mit antisemitischem Schriftzug besprüht - Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ermittelt wegen eines sogenannten staatsschutzrelevanten Delikts: In Obermenzing ist ein an die Verbrechen in der NS-Zeit erinnerndes Mahnmal antisemitisch besprüht worden.

Obermenzing - Die Skulptur des in Pullach lebenden Bildhauers Hubertus von Pilgrim (90) erinnert daran, wie in den letzten Apriltagen des Jahres 1945 Tausende von Häftlingen des Konzentrationslagers Dachau in den Tod getrieben wurden – jetzt ist sie beschmiert worden.

Antisemitische Schmierschrift auf "Todesmarsch"-Mahnmal

Wie die Polizei berichtet, hatte am Freitagmorgen (29. Juli) eine 58-jährige Münchnerin die Sachbeschädigung an dem Mahnmal im Bereich der Grünanlage am Seldweg gemeldet.

Eine Streife machte sich gleich auf den Weg: Die Einsatzkräfte stellten fest, dass ein Täter oder auch mehrere Täter die Skulptur mit weißer Farbe besprüht hatten. "Ekel Schekel" stand dort als antisemitische Schmierschrift. In Israel und auch in den palästinensischen Autonomiegebieten ist der Schekel offizielles Zahlungsmittel.

Glasscherben rund um das Mahnmal verteilt

Rund um das Mahnmal waren zudem zahlreiche Glasscherben verstreut. Die Polizei vermutet, dass die Täter zwischen Freitag, 22. Juli, 8 Uhr und Donnerstag, 28. Juli, 14.30 Uhr am Werk waren.

Die Skulptur steht im Kontext zu den Todesmärschen aus dem ehemaligen Konzentrationslager Dachau, die unter anderem an dieser Stelle vorbeiführten.

Mahnmal in Obermenzing beschmiert: Polizei sucht Zeugen

Weitere identische Denkmäler des Künstlers stehen entlang der Strecke von Dachau bis Waakirchen im Münchner Umland. Auch die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem beherbergt seit 1992 eine derartige Skulptur.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme sicherten die Beamten vor Ort Spuren und ließen die Schmierschrift entfernen. Das Kommissariat 44 (politisch-motivierte Kriminalität – rechts) ermittelt, der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Das Mahnmal sei länger nicht mehr beschmiert oder besprüht worden, so die Polizei. Sie sucht jetzt Zeugen.

Zeugenaufruf der Polizei: Wer hat im angegebenen Zeitraum am Seldweg, Schirmerweg, Wiguläus-Hundt-Weg, in der Pippinger Straße oder Verdistraße (Obermenzing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München (Kommissariat 44, Telefon 089/2910-0) oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.