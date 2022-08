Giesing: Halbnackter Mann mit Messer demoliert Autos

Barfuß und nur mit einer Hose bekleidet, läuft der Hamburger durch die Tegernseer Landstraße.

Halb nackt und mit einem Messer lief ein psychisch labiler Hamburger am Samstag Abend durch die Tegernseer Landstraße in Obergiesing. (Archiv)

Giesing - Eigentlich lebt und arbeitet der 26-jährige Elektrofachhändler in Hamburg. Was ihn am vergangenen Samstag allerdings dazu brachte, nach München zu fahren, und dort halbnackt durch Giesing zu laufen, konnte er bisher nicht erklären.

Nur mit einer Hose bekleidet, mit nacktem Oberkörper und ohne Schuhe an den Füßen, lief der Mann gegen 22.30 Uhr durch die Tegernseer Landstraße.

In der Hand hielt er ein Messer. Das machte Passanten Angst, sie verständigten die Polizei. Zehn Streifen rückten an. In der in der St.-Bonifatius-Straße stellten die Beamten den Verdächtigen.

Mann mit Messer macht verwirrten und psychisch labilen Eindruck

Er hatte mit seinem Messer zuvor zwei geparkte BMWs demoliert. Bei einem zerkratzte er den Lack an der vorderen und hinteren linken Tür. An dem zweiten Auto zertrümmerte er die hintere rechte Scheibe.

Der 26-Jährige legte nach Aufforderung das Messer sofort auf den Boden und ließ sich anschließend widerstandslos festnehmen. Er machte einen verwirrten und psychisch labilen Eindruck. Deshalb kam der Hamburger in die Psychiatrie.