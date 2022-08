Neuperlach: Falscher Kammerjäger bestiehlt Rentnerin (80)

Ein Diebespaar gibt vor, die Ameisenplage einer Rentnerin zu beseitigen. Stattdessen klaut es mehrere Tausend Euro Bargeld.

Ein falscher Kammerjäger mit Komplizin bestahl eine 80-jährige Frau in Neuperlach. (Symbolbild)

Neuperlach - Eine Ameisenplage in der Wohnung bewog eine 80-jährige Neuperlacherin dazu, einen Kammerjäger zu engagieren. Dies geschah laut Polizei über eine Angehörige. Der vermeintliche Kammerjäger klingelte dann auch an der Tür des Opfers, sah sich kurz in der Wohnung um und ging dann wieder, vermeintlich um Werkzeug zu holen.

Kurz darauf kam er mit einer jungen Frau (circa 20 Jahre alt) im Schlepptau wieder. Das sei seine Frau und der sei es draußen zu heiß, so der Mann. Er fragt die Seniorin, ob sie sich nicht auf der Terrasse hinsetzen dürfe. Der angebliche Kammerjäger machte seine Arbeit und ging dann gemeinsam mit der Frau wieder.

Seniorin (80) bemerkt Diebstahl zu spät

Wenig später bemerkte die ameisengeplagte Seniorin, dass ein Umschlag mit mehreren Tausend Euro Bargeld fehlte. Tags darauf verständigte sie deswegen die Polizei.

Die sucht nun das Diebespaar, das so beschrieben wird:

Männlich, 30 Jahre alt, 185cm groß, schlank, spricht Hochdeutsch mit bayerischem Akzent, blass.

Weiblich, 20 Jahre alt, 160cm groß, schlank.

Zeugen, die am Mittwoch, 27.7. um 16 Uhr im Bereich Max-Beckmann-Straße/Etzwiesenstraße etwas Verdächtiges gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden, konkret beim Kommissariat 65 (Tel. 089/2910-0) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.