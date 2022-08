Nach Balkonbrand in München-Harlaching: 80-Jährige stirbt im Krankenhaus

Mitten in der Nacht schrie die Seniorin von ihrem brennenden Balkon aus um Hilfe: Der Notarzt brachte sie ins Krankenhaus, dort erlag sie aber ihren Verletzungen.

Harlaching - Im ersten Stock in der Klobensteiner Straße brannte kurz vor fünf Uhr in der Früh der Balkon einer 80-jährigen Frau, auf dem sie sich selber befand. Sie schrie um Hilfe und Anwohner alarmierten die Polizei und die Feuerwehr.

80-Jährige vom brennenden Balkon gerettet – Verletzungen aber zu schwer

Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, war das Treppenhaus de Hauses bereits stark verraucht, wie die Polizei mitteilt. Die Frau war zu dem Zeitpunkt noch auf dem Balkon und hatte vergeblich versucht, zurück in die Wohnung zu flüchten. Sie wurde dann von der Feuerwehr gerettet. Der Notarzt versorgte die Frau noch vor Ort. Sie wurde dann mit schweren Brandverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die 80-jährige erlag dort wenige Stunden später ihren Verletzungen.

Die Feuerwehr hat vor Ort den Brand in der Wohnung und auf dem Balkon gelöscht und insgesamt 16 weitere Bewohner versorgt, die aus dem Haus geflohen sind. Sie blieben alle unverletzt und konnten nach rund einer Stunde wieder in ihre Wohnungen zurück. Den Schaden am Haus schätzt die Feuerwehr auf rund 100.000 Euro, die Polizei ermittelt zur Ursache des Brands.