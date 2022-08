Färbergraben: Taxi brennt mitten in der Nacht

Die Polizei bemerkt bei einem Taxifahrer, dass es aus seinem Auto herausraucht. Kurze Zeit später brennt es lichterloh.

Altstadt-Lehel - Mitten in der Nacht auf Montag ist ein Taxi am Färbergraben komplett ausgebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilt, war eine Polizeistreife gegen 4 Uhr in der Früh an dem Taxi vorbeigefahren und hatte Rauch bemerkt.

Am Färbergraben brennt ein Taxi mitten in der Nacht komplett aus. © Berufsfeuerwehr München

Brand: Taxifahrer kann sich gerade noch retten

Die Polizei machte den Taxifahrer darauf aufmerksam. Der stellte das Auto dann am Fahrbahnrand ab, genau vor dem Skateboradladen "Titus" am Färbergraben 20.

Dann verließ er sein Auto. Kurze Zeit später stand es in Flammen. Die herbeigerufene Feuerwehr löschte den Brand. Am Taxientstand ein Totalschaden erlitten, verletzt hat sich bei dem Vorfall niemand. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Brand kommen konnte.