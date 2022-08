Candidplatz: Frau (35) stürzt in U-Bahngleis – schwer verletzt

Der Fahrer der U-Bahn kann noch rechtzeitig bremsen, dennoch zieht sich die Münchnerin schwere Verletzungen zu.

Untergiesing - Glück im Unglück für eine Frau aus München am Montag: Wie die Polizei berichtet, ist die 35-Jährige am Candidplatz gegen 13 Uhr "aus Unachtsamkeit der Bahnsteigkante zu nahe" gekommen und in das Gleis gestürzt.

Candidplatz: U-Bahn mit Schnellbremsung

Zur gleichen Zeit fuhr ein U-Bahnfahrer aus der Richtung Kolumbusplatz kommend in den U-Bahnhof ein. Er sah die Frau im Gleisbett liegen und leitete sofort eine erfolgreiche Schnellbremsung ein.

Obwohl die Münchnerin nicht von der U-Bahn erfasst wurde, zog sie sich durch den Sturz schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie zur Behandlung in ein Münchner Krankenhaus.

Beeinträchtigungen des U-Bahnverkehrs am Candidplatz

Der U-Bahnfahrer und die Fahrgäste blieben unverletzt. Das Gleis wurde zur Unfallaufnahme zwei Stunden lang gesperrt, es kam zu Beeinträchtigungen des U-Bahnverkehrs.

Die weiteren Ermittlungen hat die Münchner Verkehrspolizei übernommen.