München-Schwabing: Entwurzelt! 20 Meter hoher Baum fällt auf Feilitzschstraße

In der Feilitzschstraße ist ein großer Baum umgefallen. Laut Feuerwehr gibt es keine Verletzten.

Schwabing - Um kurz vor 11 Uhr am Dienstagvormittag ist in der Feilitzschstraße ein 20 Meter hoher Baum entwurzelt und über die Straße gefallen. Dann lehnte sich die Robinie am gegenüberliegenden Haus an.

München-Schwabing: Feuerwehr mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort

Mehrere Anrufer alarmierten den Notruf. Sogar den Einsatzkräften der Feuerwehr bot sich vor Ort ein seltenes Bild. Mit großem Gerät musste der umgestürzte Baum entfernt werden, die Feuerwehr orderte einen Kran und weitere Helfer ins Herz Schwabings.

Der unter Spannung stehende Baum wurde stückweise abgetragen, so die Feuerwehr. "Die Einsatzkräfte der Feuerwehr München üben regelmäßig mit einem sogenannten Spannungssimulator an solchen 'Problembäumen' und können daher die Gefahr von unter Spannung stehenden Bäumen sehr klar einschätzen", heißt es im Bericht.

Drei Stunden im Einsatz

Knapp drei Stunden dauerte der Einsatz, die Straße war so lange gesperrt. Verletzt wurde niemand, wie die Feuerwehr der AZ mitteilte, wurde lediglich ein Auto beschädigt.

Wie hoch der Sachschaden ist, ist noch nicht bekannt.