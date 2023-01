München: Lkw-Auflieger streift Oberleitung der Tram und fängt Feuer

In den frühen Morgenstunden hat in Ramersdorf am Dienstag ein Sattelzug gebrannt. Der 39-jährige Fahrer blieb unverletzt, der Schaden schätzt die Polizei auf mehrere zehntausende Euro.

11. Januar 2023 - 14:04 Uhr | AZ

Am Dienstagmorgen mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr einen brennenden Sattelzug löschen. (Symbolbild) © David Inderlied/dpa/Symbolbild