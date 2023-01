Feuerwehr mit über 200 Einsätzen in der Silvesternacht in München

Im Olympiapark ist ein Mann durch Feuerwerk schwer im Gesicht verletzt worden, im Stadtgebiet verteilt brannten Wohnungen, Balkone und Mülltonnen. Die Bilanz der Feuerwehr und des Rettungsdienstes.

München - Es ist alljährlich wohl eine der anstrengendsten Nächte für die Münchner Feuerwehr, wenn zu Silvester in der ganzen Stadt verteilt die Böller und Raketen gezündet werden.

Silvesternacht München: Über 200 Einsätze für die Feuerwehr

Die diesjährige Bilanz zur Münchner Silvesternacht fällt entsprechend lang aus: Über 200 Mal sorgten Feueralarme und Notrufe jeglicher Art dafür, dass Einsatzkräfte der Feuerwehr ausrückten. Ganz Ungeduldige sorgten bereits ab dem Mittag für Einsätze, die aber meist schnell erledigt waren: Brennende Mülltonnen, Hecken oder Zeitungsstände wurden in Mitleidenschaft gezogen, wenn das Feuerwerk bereits bei Tag brennen sollte.

Richtig brenzlig wurde es laut Feuerwehr zum ersten Mal im Münchner Norden gegen 21.15 Uhr: Ein Balkon stand in Flammen, vermutlich wegen einer Feuerwerksrakete. Als die Feuerwehr eintraf, stand bereits die Wohnung in Flammen. Zwei Trupps löschten im Haus, eins über die Drehleiter des Feuerwehrautos: So konnte die Feuerwehr "in letzter Sekunde" verhindern, dass der Dachstuhl in Flammen stand. Alle Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten sich zum Glück rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Feuerwehr rasch vor Ort: Schlimmeres verhindert

Glück hatten auch Balkonbesitzer in der Landsberger Straße: Weil die Feuerwehr quasi gleich ums Eck schon im Einsatz war, war der Weg zum Löschen nicht mehr weit und der brennende Balkon binnen Minuten gelöscht.

Immer wieder brannten vor allem ab Mitternacht Balkone und Mülltonnenhäuser wegen Feuerwerk, meist konnten die Einsatzkräfte rasch reagieren und Schlimmeres verhindern.

Ein großer Einsatz hat die Feuerwehr auch über den ganzen Vormittag des 1. Januar noch beschäftigt: In der Ehrwalder Straße brannten mehrere Müllcontainer, und das Feuer griff auch rasch auf das dazu gehörige Haus über. Zwei Wohnungen wurden vom Rauch des Brands in Mitleidenschaft gezogen. Den Rauch wieder aus dem Haus zu kriegen, beschäftigt die Feuerwehr noch immer.

Insgesamt zählte die Feuerwehr von 12 Uhr mittags am 31. Dezember bis 7 Uhr in der Früh am 1. Januar 204 Einsätze (192 Brandeinsätze, 12 Mal technische Hilfe).

Rettungsdienst: 459 Einsätze in der Silvesternacht in München

Beim Rettungsdienst waren es von 19 Uhr abends am 31. Dezember bis 1. Januar um 7 Uhr insgesamt 459 Einsätze. Er war insbesondere mit Menschen beschäftigt, die sich mit Feuerwerk verletzt haben.

Einen besonders krassen Fall gab es im Olympiapark, wo ein Mann von einer fliegenden Rakete im Gesicht getroffen wurde. Er hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Aber auch alkoholbedingte Stürze und Streitigkeiten waren öfter der Grund für die Einsätze.