Kurz vor Schluss: Polizei bei Schuhbeck in den Südtiroler Stuben

Tierschützer hatten es am Freitagabend auf die "Südtiroler Stuben" abgesehen und riefen die Polizei auf den Plan. Am Silvesterabend öffnet Schuhbecks Stuben ein letztes Mal.

München - Auch das noch, so kurz vor dem Ende: Eine Gruppe von Tierschützern hat am Freitagabend gegen 18.30 Schuhbecks "Südtiroler Stuben" am Platzl gestürmt. Wie die schreibt, haben die Aktivisten einige Tische besetzt und gegen den Fleischkonsum protestiert.

Schuhbecks "Südtiroler Stuben": Tierschützer sorgen für Ärger

Mitarbeiter riefen dann die Polizei, die die Tierschutzaktivisten rausgeholt und ihre Personalien aufgenommen haben.

Am Silvesterabend kocht Schuhbeck ein allerletztes Mal für seine Gäste in den "Stuben", die er 19 Jahre lang geführt hat, und da kocht er groß auf.

Auf den 73-jährigen wartet nach einem Gerichtsurteil eine Gefängnisstrafe von drei Jahren und zwei Monaten, weil er Steuern in der Höhe von 2,3 Millionen Euro hinterzogen hat. Gegen das Urteil ging er allerdings in Berufung, es ist noch nicht rechtskräftig.