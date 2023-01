Brand in Waldperlach: 14-Jähriger setzt Balkon mit Rakete in Flammen

Noch vor Mitternacht beschießt ein 14-jähriger ein Haus in Waldperlach mit einer Silvesterrakete. Die Feuerwehr muss ausrücken.

Ein 14-Jähriger schoss eine Rakete auf ein Wohnhaus in Waldperlach. Die setzte einen Balkon in Brand. (Symbolbild)

Waldperlach - Eine ganz gezielt abgefeuerte Silvesterrakete hat gereicht, um den Balkon eines Mehrfamilienhauses in Waldperlach in Brand zu setzen. Das Feuer griff dann sogar auf die Wohnung über, in der glücklicherweise zu der Zeit niemand daheim war.

Waldperlach: Mehrere Zeugen beobachten 14-Jährigen

Mehrere Beobachter sahen den 14-jährigen Jugendlichen, wie er kurz vor elf Uhr eine Rakete gezielt auf das Haus schoss. Die Feuerwehr musste anrücken und löschte den Brand nach etwa einer halben Stunde. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf mehrere Zehntausend Euro.

Noch während Feuerwehr und Polizei vor Ort waren, kam der Jugendliche zurück und stellte sich. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen vorsätzlicher Brandstiftung auf und ließ ihn dann wieder gehen.