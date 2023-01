Böllerattacke auf Einsatzkräfte in Riem: Polizei und Feuerwehr Ziel von Angriff

Eigentlich untersuchen die Einsatzkräfte nur eine Sachbeschädigung, als plötzlich vom Dach gegenüber Feuerwerk auf sie geworfen wird. Für die Beamten der Polizei und Feuerwehr ging der gefährliche Angriff gut aus.

Ein Mann zündet einen Böller am Silvesterabend an. (Symbolbild)

Riem - Kurz nach zwei Uhr in der Früh in der Silvesternacht waren Polizisten und Feuerwehrleute gerade dabei, in einem Einkaufszentrum eine Sachbeschädigung aufzunehmen.

Riem: Böller und Rakete auf Einsatzkräfte geworfen

Wie die Polizei mitteilt, wurde ihnen dann vom Dach des Gebäudes gegenüber erst ein brennender Böller entgegengeworfen. Der Böller traf die Beamten nicht, es folgte noch eine Silvesterrakete. Auch die verfehlte ihr vermeintliches Ziel – Polizisten und Feuerwehrleute wurden nicht verletzt.

Sie haben die beiden Gegenstände sichergestellt und das Kommissariat 26 ermittelt weiter. Auf den Werfer – so er denn ermittelt wird – wartet eine Anzeige, unter anderem wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.