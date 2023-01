Gewalttat am Pasinger Bahnhof: Jugendliche schlagen Mann (52) auf Toilette zusammen

Ein Streit auf einer Toilette des Pasinger Bahnhofs eskaliert. Sechs Jugendliche prügeln auf einen Mann ein und flüchten.

München - Eine Gruppe von Jugendlichen soll in München am Pasinger Bahnhof einen 52-Jährigen zusammengeschlagen haben. Dieser erlitt mehrere Verletzungen im Gesicht und kam wegen eines möglichen Nasenbeinbruchs in ärztliche Behandlung, wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte.

Pasinger Bahnhof: Jugendliche verprügeln Mann (52) auf der Toilette

Die sechs Jugendlichen sollen am Samstagabend mit dem Mann in den Toiletten in Streit geraten sein. Einer von ihnen soll daraufhin dem Opfer mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der Mann ging zu Boden, was aber mindestens drei der Prügler nicht davon abhielt, ihn auch noch zu treten. Danach flohen sie. Die Fahndung nach den Jugendlichen blieb bisher erfolglos.

Zur Silvesternacht allgemein zieht die Bundespolizei in München eine positive Bilanz: Es sei überwiegend ruhig geblieben, vereinzelt sei es zu Körperverletzungen, Streitereien und Hilfeleistungen gekommen.