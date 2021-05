München: Baum kracht auf Polizeiwagen, Beamtin leicht verletzt

Ein Baum ist in der Viktoriastraße in Schwabing-West auf einen Polizeiwagen gefallen. Eine Beamtin wurde leicht Beamtin verletzt.

Blaulicht und LED-Laufschrift "Unfall" an einem Einsatzfahrzeug der Polizei. (Symbolbild)

Schwabing-West - Das hätte auch ganz anders ausgehen können: Ein Baum krachte direkt auf das Polizeiauto, wodurch eine Beamtin leicht verletzt wurde.

Das Baureferat prüft, ob der zweite Baum daneben gefällt werden muss

In der Viktoriastraße in Schwabing West war die Polizei für einen Einsatz unterwegs, als der große Baum an der Ecke zur Destouchesstraße plötzlich direkt auf den dort geparkten Streifenwagen fiel.

Das Baureferat prüft nun, ob von dem zweiten Baum daneben eine Gefahr ausgeht und er gefällt werden muss.