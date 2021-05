Bei Besuch von Sebastian Kurz in München: Polizist auf Motorrad verletzt sich bei Kolonnenfahrt

Gleich zwei Verkehrsunfälle mit Polizeifahrzeugen haben sich am Dienstag in München ereignet. Ein Motorradfahrer der Polizei wurde leicht verletzt.

Ein Blaulicht (Symbolbild). Gleich zwei Unfälle mit Polizeifahrzeugen ereignen sich am Dienstag in München.

München - Wenn Staatsgäste nach München kommen, werden sie oft von Polizisten auf Motorrädern durch die Stadt begleitet. So auch Österreichs Kanzler Sebastian Kurz, der am Dienstag zu Gast war. Am Rande einer solchen Kolonnenfahrt ereignete sich ein Unfall, bei dem ein Motoradfahrer der Polizei leicht verletzt wurde.

Motorradfahrer der Polizei leicht verletzt

Wie die Polizei berichtet, fuhr ein Beamter der Motorradstaffel mit Blaulicht gerade die Widenmayerstraße entlang, als ein 60-jähriger Autofahrer in die Widenmayerstraße einbiegen wollte. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Der Motorradfahrer stürzte zwar nicht, wurde aber dennoch leicht verletzt und musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Es entstanden jeweils leichte Sachschäden an den Fahrzeugen.

Mehrere Stunden zuvor, gegen 7 Uhr, war schon ein Streifenwagen auf der Fürstenrieder Straße mit einem BMW zusammengestoßen. Weder die 50-jährige Fahrerin noch die Beamten wurden dabei verletzt.