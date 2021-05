Kommentar: Ins Ösi-Paradies?

Der AZ-Korrespondent Ralf Müller zum Besuch von Sebastian Kurz.

Ganz eng sei die Freund- und Partnerschaft, versicherten Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nach ihrem Treffen in München. Das hatte zwar laut Staatskanzlei nur 30 Minuten gedauert, aber ausgereicht, dass man sich wieder in allen Fragen einig war. In allen Fragen?

Es fällt auf, dass Österreich zu Pfingsten auf breiter Front öffnen will. Kurz sagte, dass praktisch alle Beschränkungen für Urlauber aus Deutschland wegfallen.

Genau da hielt Söder dagegen: Die Gleichstellung von Getesteten mit Geimpften und Genesenen halte man nicht für richtig. Ein Wink mit dem Zaunpfahl für deutsche Österreich-Rückkehrer, sich bei der Wiedereinreise auf Probleme gefasst zu machen? Der Staatsregierung kann nicht daran gelegen sein, dass Urlauber ins Ösi-Paradies abwandern, um ihre Euros auszugeben.