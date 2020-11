Mit 1,83 Promille: Betrunkener zeigt Hitlergruß am Hauptbahnhof

Ein betrunkener 58-Jähriger hat am Mittwoch für Ärger am Münchner Hauptbahnhof gesorgt. Am Ende musste er sogar dem Haftrichter vorgeführt werden.

05. November 2020 - 07:58 Uhr | AZ

Die Bundespolizei hat den Mann mit auf die Wache genommen. (Symbolbild) © Felix Hörhager/dpa