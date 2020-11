Streit eskaliert: Mann (24) mit Messer verletzt

Die Polizei ermittelt nach einer körperlichen Auseinandersetzung in Freimann. Ein 24-Jähriger wurde bei einem Streit mit einer jungen Münchnerin mit einem Messer verletzt.

Freimann - In Freimann ist ein Streit blutig geendet. Am Dienstagabend ging bei der Münchner Polizei ein Notruf wegen einer verletzten Person ein.

Wie die Polizei berichtet, wurde ein 24-Jähriger Münchner von den Beamten verletzt in der Bauernfeindstraße aufgefunden. Der Mann hatte Schnittverletzungen am Arm und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Münchnerin (20) wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt

Ersten Ermittlungen zufolge wurde der 24-Jährige wohl bei einem Streit mit einer 20-jährigen Münchnerin verletzt. Wie es zu der körperlichen Auseinandersetzung kam, ist bislang noch unklar. Nach Angaben der Polizei soll bei dem Streit ein Messer verwendet worden sein.

Die 20-Jährige sei noch vor Eintreffen der Polizei in Freimann geflüchtet, so die Polizei. Kurze Zeit später wurde die junge Frau jedoch in ihrer Wohnung im Stadtteil Am Hart festgenommen. Die Münchnerin wurde wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt. Die Ermittlungen laufen.

Zeugenaufruf: Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 25, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.