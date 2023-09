"Krebsgeschwür": Warum Anwohner in der Maxvorstadt sauer auf die IAA in München sind

An den Open Spaces auf der IAA in München wächst Kritik. Anwohner in der Maxvorstadt fühlen sich eingesperrt, auch die Staus stören sie.

08. September 2023 - 19:59 Uhr | Christina Hertel

"Die IAA breitet sich in München aus wie ein Krebsgeschwür", sagt SPDler Felix Lang. Auch der Königsplatz ist Teil der Messe. © Bernd Wackerbauer