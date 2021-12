Im Laden onaniert: Polizei nimmt Exhibitionisten fest

Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der in einem Laden vor einer Frau onaniert hatte.

Freimann - Wie die Polizei berichtet, hat ein 39-jähriger Mann am Donnerstagnachmittag in einem Laden onaniert. Eine 22-Jährige, die sich zur Zeit ebenfalls in dem Geschäft befand, alarmierte daraufhin die Polizei.

Der Exhibitionist floh aus dem Laden

Die junge Frau befand sich in einem Geschäft nahe der Maria-Probst-Straße, als sie den entblößten Mann bemerkte. Nachdem sie den Polizeinotruf absetzte, rückten mehrere Streifenbesetzungen aus, die nach dem zunächst Unbekannten fahndeten - dieser war aus dem Laden geflüchtet, wurde jedoch zeitnah gefasst und vorläufig festgenommen.

Der Mann mit Wohnsitz im Landkreis Landshut wurde wegen des Verdachts einer exhibitionistischen Handlung angezeigt. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.