Hauptbahnhof: Betrunkener will 30 Dosen Energydrink klauen

Was er damit wohl vorhatte? Am zweiten Weihnachtsfeiertag hat ein Mann versucht, eine große Menge an Energydrinks in einem Geschäft am Hauptbahnhof zu stehlen.

27. Dezember 2021 - 11:36 Uhr | AZ

Das Diebesgut: Honigwein und diese 30 Dosen "Red Bull". © Bundespolizei