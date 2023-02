Gepäck wegsperren? Schwierig am Ostbahnhof

Am Ostbahnhof sind viele Schließfächer defekt, am Hauptbahnhof wird die Anzahl reduziert. Der Bahnhof wird seiner Funktion nicht gerecht.

Außer Funktion: Hier am Ostbahnhof klebt auf fast allen Gepäckaufbewahrungsfächern ein Wapperl mit "Schließfach defekt".

München - Was gehört zu einem größeren Bahnhof? Schließfächer ganz bestimmt. Am Ostbahnhof allerdings sind die derzeit ziemlich dezimiert.

Mehr als die Hälfte der Fächer am Ostbahnhof sind defekt

Nina Reitz sitzt für die SPD im Haidhauser Bezirksausschuss und kommt regelmäßig am Ostbahnhof vorbei. Dabei hat die stellvertretende Vorsitzende im Unterausschuss "Mobilität" bemerkt, dass hier seit geraumer Zeit viele Schließfächer defekt sind, sowohl in den beiden Personenunterführungen, als auch im Verbindungsgang.

Mittlerweile, so Reitz, hängen Zettel an den Schließfächern mit dem Aufdruck "defekt". Auf deutlich mehr als der Hälfte der Fächer klebe solch ein Schild. Zuvor waren die Zettel offenbar mit der Zeit abhandengekommen, man musste sich durchprobieren, um ein funktionierendes Schließfach zu finden, so Reitz.

"Der Bahnhof wird seiner Funktion nicht gerecht"

"Nicht angemessen für einen Bahnhof dieser Größe", findet Nina Reitz. "Am Ostbahnhof halten ja auch Fernzüge". Der Bahnhof werde "seiner Funktion nicht gerecht".

Der Bezirksausschuss hat deshalb in seiner Februarsitzung einen entsprechenden Antrag der SPD an die Deutsche Bahn abgesegnet, in dem diese aufgefordert wird, die Schließfächer im Sperrengeschoss des Ostbahnhofs wieder instand zu setzen.



Und die Bahn gelobt Besserung: Auf AZ-Anfrage erklärt ein Sprecher, tatsächlich stünden derzeit weniger Schließfächer als üblich für Reisende und Bahnhofsbesucher zur Verfügung. Auch wenn keine genauen Zahlen vorlägen, wie viele der 220 Schließfächer defekt seien. Die Zahl variiere auch ständig, da defekte Fächer "selbstverständlich laufend instandgesetzt" würden.

Baubedingt werden am Hauptbahnhof Schließfächer reduziert

"Wir setzen alles daran, defekte Schließfächer schnellstmöglich zu reparieren", teilte ein Bahnsprecher mit. Leider käme es dabei derzeit zu größeren Lieferengpässen bei der Ersatzteilbeschaffung, wodurch die Instandsetzung länger dauere als üblich. Doch eine andere Baustelle kann helfen: Im Zuge der Bauarbeiten am Hauptbahnhof wird dort die Anzahl der Schließfächer baubedingt reduziert.

"Die technischen Komponenten der abgebauten Schließfächer können wir dann nutzen, um die defekten Schließfächer zu reparieren und die längeren Lieferfristen für Ersatzteile zu überbrücken", teilte der Sprecher mit. "Wir gehen davon aus, dass wir damit die Verfügbarkeit unserer Schließfächer wieder spürbar erhöhen können."