Neue Verkehrsstatistik: So gefährlich sind Münchens Straßen

Die Zahl der Unfälle steigt wieder deutlich an und hat fast das Niveau der Zeit vor Corona erreicht. Besonders gefährdet sind Radler und auch Fußgänger.

Neun Radfahrer sind im vergangenen Jahr in München bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. An den Orten, an denen Radler starben, werden oft später weiß lackierte Fahrräder, so genannte Ghost Bikes, als Mahnung und zur Erinnerung aufgestellt.

München - Auf Münchens Straßen sind im vergangenen Jahr laut der neuesten Verkehrsstatistik 22 Menschen ums Leben gekommen: neun Radler, drei Fußgänger, sechs Biker und vier Autofahrer.

Risiko für Unfalltod in München ist hoch

Das Risiko, in München bei einem Verkehrsunfall ums Leben zu kommen, ist damit doppelt so hoch, als bei einem Gewaltverbrechen zu sterben, so das Präsidium. Vor allem für Senioren über 70 Jahren ist das Risiko besonders hoch.

Nach zwei Jahren pandemiebedingt sinkender Unfallzahlen sind im vergangenen Jahr wieder mehr Opfer im Straßenverkehr zu beklagen – das geht aus der am Montag im Präsidium vorgestellten neuesten Verkehrsstatistik hervor. Knapp 47.000 Mal krachte es auf den Straßen in der Stadt und im Landkreis. Das ist laut Polizei eine Zunahme um 5,5 Prozent (2022: 46.913; 2021: 44.456).

Fußgänger in Radler in München besonders häufig verletzt

Etwa 13 Prozent der Unfälle enden inzwischen mit Verletzten – das ist also etwa jeder achte Unfall. Die Zahl der Unfälle mit Opfern ist laut Präsidium um 10,1 Prozent gestiegen: 7.368 Menschen wurden verletzt (2021: 6.649). Die Zahl der Schwerverletzten sank dagegen leicht auf 695 Personen.

Besonders häufig wurden laut Verkehrsstatistik so genannte ungeschützte Personen verletzt, also Fußgänger, Radfahrer, Biker oder E-Scooter-Fahrer: 458 Personen.

Das heißt, vor allem diejenigen, die auf zwei Rädern in der Stadt unterwegs sind, leben gefährlich. Knapp 40 Prozent aller Verkehrstoten in München sind Radler oder Pedelec-Fahrer. Insgesamt 3.473 Radler verunglückten im vergangenen Jahr (plus 8,2 %). 3.110 wurden verletzt, davon 343 schwer. Neun starben, einer mehr als im Jahr davor. Besonders riskant für Radler sind Kreuzungen, weil sie andere Verkehrsteilnehmer beim Rechtsabbiegen leicht übersehen (16,2 % der Unfälle mit Personenschaden).

Bei rund einem Drittel der Unfälle (31 %) ist ausschließlich der Radler schuld, wenn es kracht. Ursachen sind laut Polizei Vorfahrtsmissachtungen, Geisterradler, die in falscher Richtung unterwegs sind, manchmal werden auch rote Ampeln schlicht ignoriert.

Polizeivizepräsident Michael Dibowski mahnt zu defensivem Fahrstil

"Egoismus und Rücksichtslosigkeit greifen auch im Straßenverkehr leider immer weiter um sich", beklagte am Montag Polizeivizepräsident Michael Dibowski, "und sind Ursache für viele und oft schwere Unfälle." Wichtig sei ein defensiver Fahrstil und auch die Bereitschaft, auch einmal auf sein Recht auf Vorfahrt zu verzichten, als später nach einem Unfall im Krankenhaus aufzuwachen.

Besonders stark zugenommen haben im vergangenen Jahr Unfälle mit Pedelecs. 2022: 337; 2021: 281: 2019:176. Die Polizei meldet ein Plus von knapp 20 Prozent.

296 Pedelec-Fahrer wurden verletzt. In 71 Fällen war der E-Radler ein Senior, also älter als 65 Jahre. Drei Pedelec-Fahrer starben, zwei von ihnen waren Senioren. Viele Radler und Pedelec-Fahrer tragen keinen Helm und erleiden deshalb oft schwere Kopfverletzungen.

Ein weiterer Risikofaktor ist das Tempo. Ein Mensch auf einem Pedelec schafft mühelos 25 km/h. Das unterschätzen die Fahrer aber auch die anderen Verkehrsteilnehmer.

Zehn E-Scooter-Unfälle pro Woche in München

E-Scooter, die es seit Sommer 2019 in München gibt, haben bereits nach nur drei Jahren einen Spitzenplatz in der Unfallstatistik erobert. Im Schnitt passieren pro Woche in München zehn Unfälle mit einem E-Scooter-Fahrer. Insgesamt 500 Unfälle registrierte die Polizei in 2022.

Knapp 20 Prozent der E-Roller-Fans waren angetrunken. Was auch an der Wiesn liegt, die 2022 nach zwei Jahren Pause wieder stattfand. Während der 16 Tage wurden 300 Betrunkene auf E-Scootern erwischt. Was für die betreffenden Personen teuer wird, da für sie die selben Promille-Grenzen gelten wie für Autofahrer.