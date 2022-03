Gang verwechselt? Münchner fährt am Ostbahnhof mit Mietwagen in die Gleise

Ein Kran musste den Mercedes am Mittwoch aus dem Gleisbereich hieven. Es entstand ein Schaden von knapp 11.000 Euro, der äußerlich unverletzte Fahrer erlitt einen Schock.

Haidhausen - Am Münchner Ostbahnhof hat ein Mann seinen Mietwagen am Mittwoch ins Gleisbett manövriert.

Ostbahnhof: Mercedes steht nach Missgeschick in Bahngleis 16

Wie die Bundespolizei weiter berichtet, hatte die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums die Bundespolizeiinspektion gegen 11 Uhr über den Vorfall informiert.

Ein Kran musste das Fahrzeug aus dem Gleisbett hieven. © Bundespolizei

Die eingesetzte Streife stieß dann am Bahnsteig 16 auf den äußerlich unverletzten Unfallfahrer und das auf den Gleisen stehende Fahrzeug - einen Mietwagen der Marke Mercedes.

Münchner verwechselt die Gänge: Mietwagen landet im Bahngleis

Der Münchner gab an, dass er rückwärts haben einparken wollen und dabei den Wahlschalthebel unbemerkt in die falsche Stellung gebracht habe. Daraufhin stürzte der Wagen vom Parkplatz der Autovermietung vorwärts in das 1,20 Meter tiefe Gleisbett, der Fahrer erlitt einen Schock.

Nachdem das entsprechende Gleis gesperrt worden war, erdete ein Techniker der Deutschen Bahn AG die Oberleitung, damit der Autokran eines Abschleppunternehmens das Fahrzeug bergen konnte.

Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr: Bundespolizei ermittelt gegen 38-Jährigen

Die Bahn bezifferte den Schaden am Gleis auf etwa 3.000 Euro, der Schaden am Mietwagen liegt bei rund 8.000 Euro. Zu Störungen des Bahnverkehrs kam es nicht, da es auf dem betroffenen Gleis keinen regulären Zugverkehr gibt und die Strecke nur für Ausweichfahrten genutzt wird.

Die Bundespolizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr gegen den Unfallfahrer. Die Gleissperrung wurde gegen 12.30 aufgehoben.