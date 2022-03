Sie wollten ihm helfen: Betrunkener greift am Effnerplatz Sanitäter an

Ein 28-Jähriger hat am Effnerplatz zwei Rettungskräfte verletzt und sich auch gegen die alarmierten Polizeibeamten zur Wehr gesetzt - der Mann wurde festgenommen,

Bogenhausen - Nachdem die Polizei am Dienstag einen 28-jährigen Mann festgenommen hat, entscheidet der Ermittlungsrichter am Mittwoch über die Haftfrage.

Rettungskräfte wollen helfen: Betrunkener verletzt Sanitäter

Folgendes war nach Angaben der Polizei an der Trambahn-Haltestelle am Effnerplatz passiert: Als die Besatzung eines Rettungsdienstes dort gegen 6.50 Uhr einen am Boden liegenden "offensichtlich hilflosen Mann" medizinisch versorgen wollte, reagierte dieser "äußerst aggressiv".

Der 28-Jährige - stark alkoholisiert und ohne festen Wohnsitz in Deutschland - schlug in Richtung des 34- jährigen Rettungssanitäters bzw. der 21-jährigen Notfallsanitäterin und verletzte die beiden dabei. Sie mussten in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden.

Auch den inzwischen verständigten Polizisten widersetzte sich der 28-Jährige massiv, er beleidigte und bedrohte sie zudem. Der Mann wurde festgenommen, das Kommissariat 26 ermittelt in dem Fall.