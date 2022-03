79-jährige Münchnerin trickst Trickbetrüger aus

Die Frau tut am Telefon so, als ob sie sich täuschen lässt. Nebenher wählt sie 110.

Solln - Die Sprecherin der Polizei ist ein wenig erleichtert. Offensichtlich, sagt sie, "haben unsere zahlreichen Kampagnen Wirkung gezeigt", als sie von der 79-jährigen Münchnerin erzählt, die Betrüger ausgetrickst hat. Denn immer noch fallen viel zu viele Münchner auf die Callcenter-Betrugsmasche herein - nach wie vor.

Gegen Mitternacht versuchten die Täter ihr Glück

Im vorliegenden Fall hat sich die Seniorin aus Solln (79) nicht irritieren lassen und ging zum Schein auf die Forderungen des Anrufers ein. Die Anwohnerin der Jawlenskystraße tat so, als ob sie das kriminelle Märchen glaubte.

Etwas ungewöhnlich: Gegen Mitternacht, von Freitag auf Samstag, hat einer der Betrüger die Frau auf dem Festnetztelefon angerufen. Die frei erfundene Geschichte des falschen Polizeibeamten ist beliebt unter den Betrügern: Ein Einbrecher sei festgenommen worden. Die Polizei habe den Mann durchsucht und einen Zettel gefunden, auf dem die Anschrift der Frau zu lesen sei.

Täter tappte in die Falle und wurde festgenommen

Der Mann fragte, ob die Seniorin Bargeld zu Hause habe. Die Sollnerin hatte den Braten längst gerochen und sagte: "Ja, mehrere Zehntausend Euro habe ich, zur Sicherheit." Nun hatte sie die volle Aufmerksamkeit des Betrügers.

Er wies sie an, das Geld in ein Kuvert zu stecken. Damit die Einbrecherbande auch ja keine Chance habe, das viele Geld zu stehlen, würde es die Polizei noch in derselben Nacht sicherstellen, bis die Sachlage geklärt sei.

Die 79-Jährige willigte ein, lockte somit einen Abholer in die Falle. Denn was der Betrüger nicht wusste: Die Seniorin wählte bereits kurz vor Ende des Gesprächs die Nummer der echten Polizei, 110. Dort schilderte sie die Lage.

Die echten Beamten positionierten sich vor der Wohnung der Frau und lauerten auf den falschen Polizisten. Und siehe da: Kurz nach Mitternacht kam ein 31-Jähriger, ein Mann ohne Vorstrafen aus Fürstenfeldbruck. Er wollte das Geld abholen, das die Seniorin ja in ein Kuvert stecken sollte.



Die Polizei ergriff den Mann. Er wurde festgenommen. Ob es sich beim Abholer auch um den Anrufer handelt, ist noch unklar. Ein Haftbefehl wurde bereits ausgestellt.