Nach Streit mit der Freundin: Betrunkener steigt in Lochhausen aufs S-Bahngleis

Nach einem Streit mit seiner Freundin steigt ein Mann in Lochhausen aufs S-Bahngleis. Auch später zeigt sich der 45-Jährige wenig einsichtig, womöglich auch wegen seines Alkoholpegels.

Lochhausen - Am Montagnachmittag ist ein betrunkener 45-Jähriger an der S-Bahnhaltestelle in Lochhausen mit seiner Freundin in Streit geraten. Der Grund ist aktuell noch unklar.

Im Verlauf des Disputs stieg der Mann in den Gleisbereich, nach aktuellem Ermittlungsstand wollte er dort einen Gegenstand herausholen. Zu diesem Zeitpunkt fuhr gerade eine S-Bahn ein, ein aufmerksamer Zeuge konnte den Fahrer rechtzeitig vor der Person auf den Gleisen warnen.

Nachdem der Münchner wieder auf den Bahnsteig geklettert war, fuhr die S-Bahn in den Bahnhof ein. Der Fahrer stellte den Mann zur Rede, woraufhin der 45-Jährige ihn beleidigte und auf die Hände schlug. Anschließend stieg das Paar in die S-Bahn, wo es von Beamten der Polizei angetroffen wurde. Reisende hatten diese zuvor alarmiert.

Münchner mit 1,8 Promille im Gleis

Beim Aussteigen aus der Bahn wurde der Betrunkene immer aggressiver und ging auf die Einsatzkräfte los. Die zwischenzeitlich eingetroffene Bundespolizei brachte den Mann schließlich auf die Wache. Dort stellte sich dann auch heraus, dass der 45-Jährige insgesamt 1,8 Promille hatte.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Zudem zahlte er wegen seines Aufenthalts im Gleis ein Verwarngeld. Danach setzte ihn die Polizei wieder auf freien Fuß.