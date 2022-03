Konkurrenz für die Deutsche Bahn: Neue Zugverbindung München-Wien

Ab 8. April verkehrt das österreichische Privatunternehmen Westbahn mit seinen Zügen zwischen München und Wien. Drei Stunden und 47 Minuten soll die Fahrt dauern.

Die Westbahn wurde 2008 im Rahmen der Bahn-Liberalisierung in der Europäischen Union als erste operative Tochtergesellschaft der Rail Holding AG gegründet.

München - Seit zehn Jahren ist die Westbahn zwischen Wien und Salzburg im Fernverkehr unterwegs - jetzt nimmt der private Anbieter München als erstes Ziel außerhalb Österreichs auf.

In den Westbahn-Zügen gilt die Bahncard, aber nicht zum Beispiel das Bayern-Ticket

Am 8. April ist es soweit für die durchgehende, drei Stunden und 47 Minuten dauernde Zugfahrt zwischen Wien und München. "Wir verbinden zwei Weltstädte mit Herz", teilt das Unternehmen mit.

Blick in die sogenannte "First Class" der Westbahn. © Westbahn

In den Zügen gilt auch die Bahncard - 25, 50 oder 100 - der Deutschen Bahn. Außerdem bietet Westbahn verschiedene Sonderpreise für die Strecke an an - den "Westvorteilspreis" (54,90 Euro), den kontingentierten, zuggebundenen "Westsuperpreis" (23,99 Euro) und den "Westaktivpreis" (39,99 Euro), den über 60-Jährige von Montag bis Donnerstag für ihre Fahrt nutzen können. Mit jedem Westbahn- Tickets kann man bis zu vier Familienkinder unter 15 Jahren für einen Euro je Fahrt mitnehmen.

Ab Anfang April Westbahn-Shop am Münchner Hauptbahnhof

Von München Hauptbahnhof fährt die Westbahn nach einem kurzen Halt in München-Ost bis Salzburg Hauptbahnhof durch. Nach Stopps in Vöcklabruck, Attnang-Puchheim, Wels, Linz Hauptbahnhof, Amstetten und St. Pölten wird Wien Hütteldorf und kurz danach Wien Westbahnhof erreicht.

Der Frühzug fährt um 8.06 Uhr ab Wien Westbahnhof, der Gegenzug verlässt München um 5.48 Uhr. Anfangs ist die Westbahn wegen vieler Baustellen auf der Strecke vier Mal täglich unterwegs, ab 2. August dann bis zu sechs Mal. Ab Anfang April gibt es auch einen täglich geöffneten Westbahn-Shop am Münchner Hauptbahnhof - und zwar auf der Ebene zwischen der S-Bahn und den Gleisen.

Inwiefern sich die Westbahn als DB-Konkurrenz behaupten kann, muss sich noch erweisen. Ab Juni vergangenen Jahres hatte sich erst Flixtrain auf der Strecke München-Frankfurt versucht, Ende 2021 wurde der Zugverkehr dann eingestellt. Das Unternehmen will nach eigenen Angaben aber einen Neustart wagen.