Konkurrenz fürs Auto: Mit dem Zug in 3,5 Stunden nach Zürich

Schneller und öfter: Ab 11. April fährt die Deutsche Bahn sechs Mal täglich nach Zürich und zurück, und das in nur 3,5 Stunden.

München - Der Ausbau der Bahnlinie München-Zürich geht weiter: Im vergangenen Jahr hat die Deutsche Bahn (DB) ihre Direktverbindung nach Zürich gestartet, nachdem die Allgäubahn elektrifiziert wurde. Schon da sollte ein Teil der Züge die Strecke in 3,5 Stunden schaffen - da gab es allerdings .

München-Zürich: 6 Mal täglich hin und zurück

Per 11. April fährt die Bahn jetzt in Zusammenarbeit mit den Schweizer und Österreicher Kollegen sechs Mal täglich die Strecke hin und zurück, was einem nahezu durchgehenden Zweistundentakt entspricht. Der erste Zug fährt in München um 6.55 Uhr los, der letzte um 18.52 Uhr.

München-Zürich in nur 3,5 Stunden

Bisher dauerte die Fahrt noch vier Stunden, die neue Verbindung soll die Strecke jetzt immer in nur 3,5 Stunden schaffen. Dies aufgrund des neuen europäischen Zugkontrollsystems ETCS Baseline 3, mit dem die Züge nachgerüstet wurden, wie die DB mitteilt.

Konkurrenz für Auto und Flugzeug

Mit diesem Angebot wird die Bahn gegenüber dem Auto und dem Flugzeug noch konkurrenzfähiger – sofern sie das Problem mit der Pünktlichkeit der Züge in den Griff kriegt.