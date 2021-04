Für das perfekte Foto: Münchner stürzt von Balkon

Mitten in der Nacht will ein 22-Jähriger ein Treffen mit zwei Freunden auf einem Balkon in Schwabing auf einem Foto festhalten. Dann verliert er das Gleichgewicht und stürzt vier Meter nach unten.

11. April 2021 - 13:09 Uhr | AZ

Der Rettungsdienst brachte den Münchner ins Krankenhaus. (Symbolbild) © Marcel Kusch/dpa/Symbolbild