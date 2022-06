Five Guys für Perlach: Ab Herbst gibt's dort frische Burger

Die US-amerikanische Fastfood-Kette eröffnet im Herbst ein neues Restaurant im Perlach Plaza.

Five Guys eröffnet in München demnächst den vierten Burgerladen.

Neuperlach -Es gibt sie schon in den Riem- und Pasing-Arcaden und in der Innenstadt – und bald auch in Neuperlach: Die US-amerikanische Burgerkette Five Guys eröffnet im Perlach Plaza auf 400 Quadratmetern eine neue Filiale.

Five Guys im Perlach Plaza eröffnet im Oktober

Wie das Immobilienunternehmen Concrete Capital am Dienstag mitteilt, wird das neu entwickelte Areal mit dem Namen Perlach Plaza im Oktober 2022 eröffnet. Es liegt an der Thomas-Dehler-Straße und beinhaltet 110 Wohnungen, 104 Studentenwohnungen, ein Hotel und etwa 30 Läden.

Five Guys: Burger nach Wahl

Das Spezielle an Five Guys im Vergleich zu anderen Burger-Läden: Der Kunde muss komplett selbst bestimmen, was alles auf den Burger draufkommt – über 250.000 Kombinationen sollen laut der Fastfood-Kette so möglich sein.

Neben den Burgerbratern von Five Guys wird es auch einen großen Asiamarkt und ein Nagelstudio im Perlach geben – bereits über 90 Prozent der Fläche seien laut Concrete Capital vermietet.