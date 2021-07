Five Guys in der Münchner Fußgängerzone: Diese Burger liebt auch Obama

In der Fußgängerzone eröffnet auf 800 Quadratmetern eine Riesen-Filiale der Kette Five Guys, die Frische und 250.000 Burger- Kombinationen bietet. Die AZ konnte exklusiv schon mal ins neue Lokal reinschauen

Altastadt - Fußballstar David Beckham beißt lustvoll in einen Burger. Kein Geringerer als Ex-US-Präsident Barack Obama erfreut sich an Pommes. An den Wänden sieht man sie auf Artikeln und Fotos: Obama und etliche weitere prominente Fans des amerikanischen Fastfood-Riesen Five Guys - und zwar in München, mitten in der Fußgängerzone.

Bald wird es hier brummen: An der Theke werden dann Burger zubereitet. © Baronikians

Dort eröffnet exakt am 12. Juli um 11 Uhr, eine Five-Guys-XXL-Filiale. Mit Unternehmens-Manager René Hähnen konnte sich die AZ vorab schon mal exklusiv umschauen.

An den einstigen Desigual-Modeladen im Gebäude Ecke Neuhauser Straße/Färbergraben erinnert nach dem Umbau nichts mehr. Entstanden ist auf 800 Quadratmetern ein stylisches Fastfood-Lokal auf drei Etagen. Auf diese drei Etagen verteilen sich 200 Sitzplätze. Weitere 50 gibt es auf der Terrasse.

Wie in allen inzwischen fast 1700 Five-Guys-Filialen rund um den Erdball überwiegt die Farbe Rot, die so gut wie überall vorkommt: auf Fliesen, Sitzbänken, Lampen oder den unverputzten Lüftungsrohren, die eine Art Industrie-Design vermitteln.

Sitzen kann man wahlweise auf Bänken, Stühlen oder Barhockern aus hellem Holz. Begehrt werden fraglos die Plätze an den großen Fensterfronten sein, die einen perfekten Blick hinaus auf das Treiben in der Fußgängerzone bieten.

Rotes Industrie-Design, Toppings nach Wahl

"Wir haben lange nach dem richtigen Standort in der Innenstadt gesucht. Dieser ist optimal", sagt Deutschland-Operations-Manager René Hähnen. Bislang war Five Guys in München lediglich mit eher unauffälligen Filialen in den Riem- und Pasing-Arcaden vertreten, wo das neue Mitarbeiterteam für seinen Einsatz in der City bereits fleißig trainiert (wird).

Zu lernen gibt es viel: Mit sämtlichen Wahl-Toppings wie Salaten, Soßen und vielem mehr sollen schließlich nicht weniger als 250 000 Burger-Kombinationen möglich sein. Qualität und Frische sei bei Five Guys oberstes Gebot, betont René Hähnen: "Tiefkühltruhen gibt es bei uns nicht."

So werden auch vor Ort aus frischen Kartoffeln Pommes handgeschnitten und aus frischem Rindfleisch die Burger-Patties hergestellt, bevor sie auf den Grill kommen.

Die Stühle für die Five-Guys-Terrasse stehen schon bereit. © Baronikians



Dieser steht in der offenen Küche im Erdgeschoss. Die US-Kette sorgt regelmäßig für einen regelrechten Hype mit Warteschlangen, wenn ein neuer Mega-Store eröffnet wird. Bleibt abzuwarten, ob in München neben Obama und Co. künftig auch ähnliche Fan-Fotos von Markus Söder und OB Dieter Reiter hängen.