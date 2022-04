Einsatz am Goetheplatz: vermutlich war es Magen-Darmvirus

Kinder klagen über Übelkeit und Erbrechen. Untersuchung liefert kein klares Ergebnis.

Ludwigsvorstadt - Die 25 Schülerinnen und zwei Lehrer einer Mädchenschule aus Ravensburg waren auf Klassenfahrt in München. Bereits kurz nach ihrer Ankunft klagten zwei der Teenager über gesundheitliche Probleme.

Schülerinnen klagen bei Stadtrundfahrt durch München über Übelkeit

Während einer Busfahrt durch die Stadt klagten dann 19 Mädchen im Alter von 13 bis 15 Jahren über Symptome. Einige musste sich übergeben, neun kamen ins Krankenhaus (AZ berichtete).

Untersuchungen kamen zu keinem eindeutigen Ergebnis. Es könne sich um einen Magen-Darmvirus handeln, hieß es am Freitag. Einige der Mädchen sollen sich in die Sache so hineingesteigert haben, dass ihnen schlecht wurde.