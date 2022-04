Hasenbergl: Fassade des "mira"-Einkaufszentrum fängt Feuer

Ein Fassadenbrand am Einkaufszentrum im Hasenbergl hat am Donnerstag einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Dank des mutigen Eingreifens mehrerer "mira"-Mitarbeiter konnte ein größerer Schaden verhindert werden.

Hasenbergl - Am Donnerstagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, ist die Fassade des "mira"-Einkaufszentrum in der Schleißheimer Straße in Brand geraten.

Wie die Feuerwehr berichtet, bemerkte der Gebäudebeauftragte, wie Rauch aus der Alufassade in der Nähe eines Nebeneingangs hervorquoll und verständigte den Notruf.

Fassade brennt: "mira"-Mitarbeiter greifen zum Feuerlöscher

Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte waren Mitarbeiter des Gebäudebeauftragten bemüht, mit Feuerlöschern den Brand zu löschen, was ihnen teilweise auch gelang.

Um den Brand genau zu lokalisieren, musste die Feuerwehr Teile der Fassade mit einem Trennschleifer entfernen. Übriggebliebene Glutnester konnte auf diese Weise zielgenau abgelöscht werden.

Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro beziffert, verletzt wurde durch den Brand niemand. Die Ursache für das Feuer ist derzeit noch unbekannt, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.