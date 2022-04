Goetheplatz: Schüler klagen über Übelkeit und Erbrechen – Vergiftung?

Am Donnerstag sind Einsatzkräfte zum Goetheplatz ausgerückt. Eine Schulklasse zeigte typische Vergiftungssymptome.

Ludwigsvorstadt - Rätselhafter Vorfall am Goetheplatz: Am frühen Donnerstagnachmittag sind Polizei und Feuerwehr zu einem Einsatz in die Ludwigsvorstadt ausgerückt.

Wie die Polizei auf AZ-Anfrage berichtet, klagten gegen 14 Uhr mehrere Kinder und Jugendliche über Übelkeit und mussten sich übergeben. Zunächst war von einer Schulklasse die Rede. Das genaue Alter der Betroffenen ist zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt.

Goetheplatz: Polizei alarmiert Rettungsdienst

Eine Polizeistreife bemerkte die Situation und alarmierte den Rettungsdienst. Die Betroffenen zeigten typische Symptome einer Vergiftung – ob die Schüler etwas Schlechtes gegessen hatten und infolge dessen eine Lebensmittelvergiftung haben oder ob es sich um eine andere Vergiftung handelt, ist derzeit noch unklar. Zunächst war eine eventuelle Corona-Infektion vermutet worden, dies konnte aber mittlerweile ausgeschlossen werden.

Der Einsatz läuft, weitere Details sind momentan nicht bekannt.