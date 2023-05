"Dramatische Situation": Großeinsatz der Münchner Feuerwehr wegen Kellerbrand

In einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses im Hasenbergl brennt es in der Nacht. Rund 150 Menschen flüchten aus dem Gebäude in der Ittlingerstraße. Eine Frau und zwei Kinder mussten ins Krankenhaus.

17. Mai 2023 - 12:22 Uhr | AZ