München: Auto überschlägt sich am Romanplatz – Fahrerin verletzt

Aus bislang unbekannter Ursache hat sich am Dienstag ein VW Polo am Romanplatz nach einer Kollision überschlagen. Die Fahrerin ist in eine Münchner Klinik gebracht worden.

16. Mai 2023 - 18:00 Uhr | AZ

Am Dienstag mussten Polizei und Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall am Romanplatz ausrücken. (Symbolbild) © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild