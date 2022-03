Die Sitzsteine am Stachus kommen endlich zurück

Die Sitzsteine am Stachus waren wegen der Corona-Pandemie entfernt worden. Ab Montag wird aufgebaut.

Der eine oder andere sitzt schon am Brunnen am Freitag - nur keiner auf einem Stein. Noch sind sie nicht zurück.

Altstadt - Die Steine gehören zum Stachus wie der Schriftzug "Hell wie der lichte Tag". Als der weg war, gab es einen Aufschrei. Inzwischen leuchtet er wieder über dem Stachus.

SPD forderte: Sitzsteine sollen spätestens im April wieder da sein

Und die Steine am Brunnen? Sind immer noch nicht zurück. Knapp zwei Jahre ist es her, als die Stadt auf Bitten der Polizei die Sitzsteine abmontiert hat. Corona! Die Abstände! Und dann so viele Menschen auf einem Fleck.

Nun ja. Das wirkt mittlerweile etwas aus der Zeit gefallen. In Wochen, in denen wieder mehr Zuschauer in der Allianz Arena erlaubt sind, werden ja wohl auch ein paar Münchner und Touristen am Stachus eine kleine Erholungspause am Brunnen einlegen dürfen. Die SPD forderte am Freitag, die Steine müssten "spätestens im April zurückkommen".

Stadt reagiert: Ab Montag werden die Steine wieder aufgebaut

SPD-Stadtrat Andreas Schuster wird emotional: Mit den Steinen müsse endlich "wieder ein Stück Münchner Lebensgefühl ins Herz unserer Stadt zurückkehren".

Die Rufe wurden erhört. Stunden später erklärte die Stadtverwaltung, die Steine wieder aufzubauen - und das schon ab kommendem Montag.