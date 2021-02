Es werde Licht: Die "Osram"-Reklame leuchtet wieder am Stachus

Der "Osram"-Schriftzug am Stachus ist zurück. Am Montag wurden die berühmten Buchstaben in überarbeiteter Form wieder aufgehängt.

23. Februar 2021 - 16:19 Uhr | ako

Die Osram-Reklame leuchtet wieder am Stachus. (Archivbild) © imago