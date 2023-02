Blöd gelaufen: Täter verliert bei Überfall Tasche mit Ausweis

Die Fahndung der Polizei bleibt zunächst ohne Erfolg, dann taucht der Mann erneut am Tatort auf – er hatte bei der Flucht seine Tasche inklusive Ausweis verloren.

Noch während die Polizei den Vorfall am Tatort aufnahm, kam der Täter zurück. (Symbolbild)

Fürstenried - Ein versuchter Überfall auf ein Wettbüro in Fürstenried ist am Dienstag zeitnah aufgeklärt worden. Wie die Polizei berichtet, hatte der 27-Jährige das Geschäft gegen 11.20 Uhr betreten. Er ging gezielt in Richtung Kasse, bedrohte den Mitarbeiter des Wettbüros mit einem Messer und forderte diesen auf, ihm sämtliches Bargeld zu geben.

Nach Angaben der Polizei schubst der Kassierer den Angreifer von sich weg, der Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland flüchtete. Die dann folgende intensive Fahndung mit vielen Polizeikräften blieb ohne Erfolg.

Doch noch während die Beamten am Tatort die Anzeige aufnahmen, kam der 27-Jährige zurück und wurde vorläufig festgenommen. Der Grund für die Rückkehr ist recht skurril: Er hatte auf der Flucht seine Tasche verloren, in der sich neben Ersatzkleidung auch sein Ausweis befand.